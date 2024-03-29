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В Самаре на маршруты вернули автобусы №№ 26, 32, 36 и 66

Четыре автобуса пускали в объезд из-за ремонтных работ на улице Таганской в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в четверг, 28 марта 2024 года, после завершения ремонтных работ четыре автобуса вернули на прежние маршруты. Речь идет об автобусах № 26, 32, 36, 66.

— Ремонтные работы по улице Таганской в районе остановки «Поселок Водников» в оба направления завершены. Автобусы № 26, 32, 36, 66, следовавшие по улицам Таганской, Енисейской, Лысвенской, Барнаульской, Снежной, вернулись на маршруты, — сообщили в компании-перевозчике.

Напомним, автобусы несколько месяцев курсировали по временной схеме. Причиной тому стало проведение ремонтных работ. Осенью прошлого года на улице Таганской произошло ЧП. Там посреди проезжей части дороги образовался провал.