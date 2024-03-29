В Хабаровском крае обновляют поликлинику ЦРБ

В рамках расширенного заседания правительства Хабаровского края, которое состоялась в районе имени Лазо, зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов по поручению губернатора провел встречу с главным врачом ЦРБ. В районе начался капитальный ремонт взрослого отделения поликлиники, средства на который — а это порядка 60 млн рублей — выделены благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Строители зашли на объект две недели назад. Они уже убрали старую внутреннюю обшивку здания. В поликлинике будут полностью заменены перекрытия, коммуникации, после капитального открытия появятся новые отделения. В ходе визита зампред Евгений Никонов акцентировал внимание на том, чтобы оказание амбулаторной медицинской помощи населения района не останавливалось на время ремонта.
— Маршрутизация немного изменена, часть врачей принимают сейчас в детском отделении ЦРБ, которое расположено через дорогу от взрослой поликлиники, часть врачебных кабинетов переместили на третий этаж больницы. Это временные неудобства, завершить капитальный ремонт взрослого отделения планируется к июню этого года. Я также попросил главного врача Илью Арония активнее направлять пациентов в краевые больницы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Не менее 50 человек из района им. Лазо ждем на эндопротезирование, столько же на замену хрусталика глаза в больнице им. Войно-Ясенецкого. Губернатором поставлена четкая задача: люди старше 78 лет не должны стоять в очереди на лечение катаракты, — добавил Евгений Никонов.
— В составе обновленной поликлиники будет центр амбулаторно-онкологической помощи, кабинет профилактики, который сейчас как никогда актуален. медучреждение станет современным удобным пространством и для пациентов, и для самих врачей. Оборудование в рамках программы модернизации мы получили в прошлом году: цифровой флюорограф, маммограф. На 2025 год запланировано приобретение еще одного флюорографа и двух эндоскопических стоек для проведения операций, кроме того, заменили рентген-аппарат в филиале больницы в поселке Мухен, — рассказал главный врач ЦРБ им. Лазо Илья Арония.
Напомним, что по решению президента России Владимира Путина программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» продлена до 2030 года. В Хабаровском крае на 2024 год запланированы капитальные ремонты в 26 объектах здравоохранения на общую сумму 691,02 млн рублей. В целом, в этом году по программе Модернизации предусмотрено финансирование мероприятий на общую сумму 1,2 млрд рублей: это капитальные ремонты объектов здравоохранения, закупка медицинского оборудования и автомобильного транспорта для больниц и поликлиник.