В Хабаровском крае обновляют поликлинику ЦРБ

— Маршрутизация немного изменена, часть врачей принимают сейчас в детском отделении ЦРБ, которое расположено через дорогу от взрослой поликлиники, часть врачебных кабинетов переместили на третий этаж больницы. Это временные неудобства, завершить капитальный ремонт взрослого отделения планируется к июню этого года. Я также попросил главного врача Илью Арония активнее направлять пациентов в краевые больницы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Не менее 50 человек из района им. Лазо ждем на эндопротезирование, столько же на замену хрусталика глаза в больнице им. Войно-Ясенецкого. Губернатором поставлена четкая задача: люди старше 78 лет не должны стоять в очереди на лечение катаракты, — добавил Евгений Никонов.