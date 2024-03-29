На трассе «Пермь — Екатеринбург» ограничено движение для грузовиков

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ «Уралуправтодор», движение ограничено со 160 по 352 км в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничения касаются грузового автотранспорта.
«Заранее планируйте свой маршрут!», — призывают водителей в ведомстве.
Как уточнили в управлении ГИБДД по Свердловской области, на трассе Р-242 выпали обильные снежные осадки, образовалась гололедица и ограничена видимость. Все ограничения движения будут сняты после улучшения погодных условий.
«Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по телефону 112», — добавили в Госавтоинспекции.