Потребителей в четырех районах столицы оставят без газа из-за ремонтных работ

В Янгихаётском районе газа не будет с 10:00 до 17:00. Без топлива останутся почти 2,5 тысячи частных домов, более 880 квартир в многоэтажках, а также 46 оптовых потребителей, расположенных в махаллях «Йулдош», «Аль-Фаргани», «Ташкент», «Файзли», «Чарчак» и «Чарогон».