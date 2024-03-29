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Потребителей в четырех районах столицы оставят без газа из-за ремонтных работ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в связи с ремонтными работами будет временно приостановлено снабжение природным газом в Сергелийском, Бектемирском, Янгихаётском и Алмазарском районах Ташкента. Об этом проинформировала компания «Худудгаз Пойтахт», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В Янгихаётском районе газа не будет с 10:00 до 17:00. Без топлива останутся почти 2,5 тысячи частных домов, более 880 квартир в многоэтажках, а также 46 оптовых потребителей, расположенных в махаллях «Йулдош», «Аль-Фаргани», «Ташкент», «Файзли», «Чарчак» и «Чарогон».

С 11:00 до 17:00 от газоснабжения будут отключены 180 частных и многоэтажных домов, а также пять оптовых клиентов в махалле «Зиё» в Алмазарском районе.

В Сергели отключат от газа жителей махаллей «Эшонбулак», «Садокат» и «Ханабад» — всего 1,3 тысячи домов, а также 24 оптовых потребителя. У них не будет топлива с 14:00 до 16:00.

В Бектемире с 14:00 до 16:00 газоснабжение будет приостановлено в 60 домохозяйствах и шести предприятиях.

Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.