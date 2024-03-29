Потребителей в четырех районах столицы оставят без газа из-за ремонтных работ

В Янгихаётском районе газа не будет с 10:00 до 17:00. Без топлива останутся почти 2,5 тысячи частных домов, более 880 квартир в многоэтажках, а также 46 оптовых потребителей, расположенных в махаллях «Йулдош», «Аль-Фаргани», «Ташкент», «Файзли», «Чарчак» и «Чарогон».
С 11:00 до 17:00 от газоснабжения будут отключены 180 частных и многоэтажных домов, а также пять оптовых клиентов в махалле «Зиё» в Алмазарском районе.
В Сергели отключат от газа жителей махаллей «Эшонбулак», «Садокат» и «Ханабад» — всего 1,3 тысячи домов, а также 24 оптовых потребителя. У них не будет топлива с 14:00 до 16:00.
В Бектемире с 14:00 до 16:00 газоснабжение будет приостановлено в 60 домохозяйствах и шести предприятиях.
Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.