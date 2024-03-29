В Новосибирске рассказали, на каких дорогах начали ямочный ремонт

— Технология применима при любой погоде, но наиболее эффективна при температуре от минус 5 до плюс 40. Смесь готовится в течение часа. Яму очищают от пыли и влаги с помощью компрессора. Помещают туда смесь и выравнивают, — рассказала директор ДЭУ№ 4 Ольга Казакова «Новосибирским Новостям».