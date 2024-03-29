В Новосибирске рассказали, на каких дорогах начали ямочный ремонт

В этом году на нескольких улицах специалисты применяют новую технологию: с помощью рециклекра перерабатывают асфальтовую крошку, смешивают ее с битумом при температуре 150 градусов и этой смесью заполняют ямы.
— Технология применима при любой погоде, но наиболее эффективна при температуре от минус 5 до плюс 40. Смесь готовится в течение часа. Яму очищают от пыли и влаги с помощью компрессора. Помещают туда смесь и выравнивают, — рассказала директор ДЭУ№ 4 Ольга Казакова «Новосибирским Новостям».
По словам начальник отдела благоустройства Кировского района Вячеслава Ильяшенко, основное преимущество метода — в простоте и дешевизне:
— Материалы и технология имеют низкую себестоимость. Мы применяем этот метод на магистралях, в наибольшей степени нуждающихся в ремонте.
Специалист подчеркнул, что сейчас выполняется временный ремонт, цель которого — сохранить дороги в проезжем состоянии во время весенней распутицы.
За прошедшие сутки было восстановлено:
— литым асфальтом — 105,5 кв. м дорог на ул. Большевистской, 37, Красном проспекте, 179/1 и Димитровском мосту;
— рециклером — 35,6 кв. м на улицах: Котовского, Молодости, Демакова, Каменском шоссе и проспекте Академика Коптюга;
— холодным асфальтом — 81 кв. м на улицах: Писарева, Семьи Шамшиных, 1905 года, Сибиряков-Гвардейцев, Александра Невского.
Екатерина СОСНИНА.