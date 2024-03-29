Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске рассказали, на каких дорогах начали ямочный ремонт

Ямочный ремонт городских магистралей начался в Новосибирске. В мэрии сообщили, сколько участков и какими способами восстановлено за минувшие сутки.

Источник: Прецедент

В этом году на нескольких улицах специалисты применяют новую технологию: с помощью рециклекра перерабатывают асфальтовую крошку, смешивают ее с битумом при температуре 150 градусов и этой смесью заполняют ямы.

— Технология применима при любой погоде, но наиболее эффективна при температуре от минус 5 до плюс 40. Смесь готовится в течение часа. Яму очищают от пыли и влаги с помощью компрессора. Помещают туда смесь и выравнивают, — рассказала директор ДЭУ№ 4 Ольга Казакова «Новосибирским Новостям».

По словам начальник отдела благоустройства Кировского района Вячеслава Ильяшенко, основное преимущество метода — в простоте и дешевизне:

— Материалы и технология имеют низкую себестоимость. Мы применяем этот метод на магистралях, в наибольшей степени нуждающихся в ремонте.

Специалист подчеркнул, что сейчас выполняется временный ремонт, цель которого — сохранить дороги в проезжем состоянии во время весенней распутицы.

За прошедшие сутки было восстановлено:

 — литым асфальтом — 105,5 кв. м дорог на ул. Большевистской, 37, Красном проспекте, 179/1 и Димитровском мосту;

— рециклером — 35,6 кв. м на улицах: Котовского, Молодости, Демакова, Каменском шоссе и проспекте Академика Коптюга;

— холодным асфальтом — 81 кв. м на улицах: Писарева, Семьи Шамшиных, 1905 года, Сибиряков-Гвардейцев, Александра Невского.

Екатерина СОСНИНА.