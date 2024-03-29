Свердловчан-водителей предупредили о непогоде в Госавтоинспекции региона

— В таких условиях необходимо двигаться на пониженной скорости, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких маневров. Это поможет значительно снизить риск попадания в ДТП, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.