Свердловчан-водителей предупредили о непогоде в Госавтоинспекции региона

В Свердловской области 29 марта осложнились погодные условия. Это связано с резким перепадом температур и сильным ветром. Также на дорогах региона образовался гололед.
Так, сотрудники ГИБДД Среднего Урала предупреждают, что на трассе Тюмень — Екатеринбург наблюдаются метель и сильные порывы бокового ветра вблизи Камышлова, Талицы и Богдановича.
— В таких условиях необходимо двигаться на пониженной скорости, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких маневров. Это поможет значительно снизить риск попадания в ДТП, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание на то, что в такую погоду тормозной путь автомобиля сильно увеличивается. При ограниченной видимости водителям стоит пользоваться поворотниками перед совершением маневров и заранее предупреждать других участников движения о планируемых действиях.
Ранее ФКУ «Уралуправтодор» и ГИБДД Свердловской области предупредили автомобилистов о введении ограничений на трассе Пермь — Екатеринбург для грузового транспорта. Ограничения действуют с 21:00 28 марта на участке от Ачитского района до Екатеринбурга, протяженностью в 192 километра.