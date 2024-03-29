Румыния и Болгария будут выдавать шенгенские визы белорусам

В посольстве Болгарии в Беларуси отметили, что, по причине решения Совета Евросоюза, связанного с отменой пограничного контроля в пределах шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с 31 марта 2024 года, Болгария с 1 апреля 2024 года начнет выдавать белорусам шенгенские визы.