Румыния и Болгария будут выдавать шенгенские визы белорусам

Румыния и Болгария будут выдавать шенгенские визы гражданам Беларуси. Подробности озвучили в посольствах названных стран в Беларуси.
В посольстве Болгарии в Беларуси отметили, что, по причине решения Совета Евросоюза, связанного с отменой пограничного контроля в пределах шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с 31 марта 2024 года, Болгария с 1 апреля 2024 года начнет выдавать белорусам шенгенские визы.
В посольстве Румынии в Беларуси обратили внимание на то, что шенгенские визы белорусам будут выдаваться с 31 марта 2024 года. Визы, которые проставлены после указанной даты, дадут возможность въезжать в Шенгенскую зону на срок на 90 дней в течение любого 180-дневного периода.