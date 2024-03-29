Режиссер Эмир Кустурица снимет фильм о трубочисте в Сочи

Сербский режиссер и актер кино, музыкант Эмир Кустурица планирует снимать новый фильм в России. Локацией для киноленты станет курортный Сочи.
«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием “Инженер легких прогулок”», — сказал Эмир в интервью ТАСС.
Картина Кустурицы о молодом трубочисте, который влюбляется в красавицу с проблемным отцом. Тот потерял все деньги, в том числе и отложенные на лечение сына. При этом также известно, что главный герой занимается «инженерией легких прогулок».
Кинорежиссер рассказал, что, помимо Сочи, он запланировал съемки своих работ в Санкт-Петербурге, Казани и Сибири.