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Режиссер Эмир Кустурица снимет фильм о трубочисте в Сочи

Сербский режиссер планирует снять новую киноленту в городах России.

Источник: Комсомольская правда

Сербский режиссер и актер кино, музыкант Эмир Кустурица планирует снимать новый фильм в России. Локацией для киноленты станет курортный Сочи.

«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием “Инженер легких прогулок”», — сказал Эмир в интервью ТАСС.

Картина Кустурицы о молодом трубочисте, который влюбляется в красавицу с проблемным отцом. Тот потерял все деньги, в том числе и отложенные на лечение сына. При этом также известно, что главный герой занимается «инженерией легких прогулок».

Кинорежиссер рассказал, что, помимо Сочи, он запланировал съемки своих работ в Санкт-Петербурге, Казани и Сибири.

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