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Дума Владивостока меняет правила благоустройства города

В новых нормах упоминаются кондиционеры на зданиях, брошенные автомобили и собачьи площадки.

Источник: Аргументы и факты

Владивостокские власти готовятся обновить правила благоустройства городского округа. Как сообщает пресс-служба Думы Владивостока, согласно новым нормам, которые на заседании комитета по городскому хозяйству 28 марта были приняты депутатами в первом чтении, установка кондиционеров на фасадах зданий вдоль гостевого маршрута будет запрещена. Вместе с этим, в правилах прописаны меры по улучшению внешнего вида нестационарных торговых объектов, установке видеонаблюдения в скверах и решению проблемы брошенных автомобилей.

Дискуссия о некрасивых кондиционерах на фасадах зданий вдоль гостевого маршрута длилась более десяти лет. Новые правила предусматривают демонтаж или приведение в соответствие с установленными требованиями всех блоков кондиционеров, спутниковых антенн и другого оборудования на этих зданиях.

Помимо этого, обновленные правила благоустройства включают в себя меры по устранению с улиц города брошенных автомобилей, которые мешают уборке и организации благоустройства. Такие транспортные средства будут перемещены на специально предусмотренные площадки.

Также в правилах ужесточаются требования к площадкам для выгула собак. В частности, предусмотрено их ограждение в виде металлической сетки высотой не менее двух метров.

Впереди второе и третье чтение. А также этот проект будет вынесен на общественные обсуждения, которые назначены на период со 2 апреля по 7 мая.