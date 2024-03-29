Дума Владивостока меняет правила благоустройства города

Владивостокские власти готовятся обновить правила благоустройства городского округа. Как сообщает пресс-служба Думы Владивостока, согласно новым нормам, которые на заседании комитета по городскому хозяйству 28 марта были приняты депутатами в первом чтении, установка кондиционеров на фасадах зданий вдоль гостевого маршрута будет запрещена. Вместе с этим, в правилах прописаны меры по улучшению внешнего вида нестационарных торговых объектов, установке видеонаблюдения в скверах и решению проблемы брошенных автомобилей.