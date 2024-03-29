Дума Владивостока меняет правила благоустройства города

Владивостокские власти готовятся обновить правила благоустройства городского округа. Как сообщает пресс-служба Думы Владивостока, согласно новым нормам, которые на заседании комитета по городскому хозяйству 28 марта были приняты депутатами в первом чтении, установка кондиционеров на фасадах зданий вдоль гостевого маршрута будет запрещена. Вместе с этим, в правилах прописаны меры по улучшению внешнего вида нестационарных торговых объектов, установке видеонаблюдения в скверах и решению проблемы брошенных автомобилей.
Дискуссия о некрасивых кондиционерах на фасадах зданий вдоль гостевого маршрута длилась более десяти лет. Новые правила предусматривают демонтаж или приведение в соответствие с установленными требованиями всех блоков кондиционеров, спутниковых антенн и другого оборудования на этих зданиях.
Помимо этого, обновленные правила благоустройства включают в себя меры по устранению с улиц города брошенных автомобилей, которые мешают уборке и организации благоустройства. Такие транспортные средства будут перемещены на специально предусмотренные площадки.
Также в правилах ужесточаются требования к площадкам для выгула собак. В частности, предусмотрено их ограждение в виде металлической сетки высотой не менее двух метров.
Впереди второе и третье чтение. А также этот проект будет вынесен на общественные обсуждения, которые назначены на период со 2 апреля по 7 мая.