Папа римский впервые омыл ноги 12 женщинам в Чистый четверг

«Этим жестом он [Иисус Христос] дает нам понять свои слова: “Я здесь не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы служить”, — сказал понтифик.
87-летний Франциск выполнил ритуал сидя в инвалидном кресле, после того как недавние недомогания усугубили его проблемы с подвижностью, пишет CBS. Помещение тюрьмы было оборудовано с учетом его потребностей: женщины сидели на табуретках на приподнятой платформе, что облегчило передвижения понтифика. Многие женщины плакали во время ритуала, отмечает телеканал.
Франциск «произвел революцию» в ритуале омовения, впервые включив женщин и людей других вероисповеданий в число 12 после становления папой. Ранее папы проводили ритуал только с мужчинами-католиками и только в римской базилике.
Обряд омовения ног восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Франциск для совершения ритуала в прошлые годы посещал тюрьмы, центры для беженцев, а также места содержания несовершеннолетних.