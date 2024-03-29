В Астане акимат и ДЧС сделали заявление о погоде

«В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улице… Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными. Не прятаться от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автотранспорт не парковать возле старых и одиноко стоящих деревьев», — говорится в сообщении.