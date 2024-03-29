В Воронеже появится 27 новых пешеходных переходов

В 2024 году в областном центре появятся 27 пешеходных переходов, 10 из которых будут приподнятыми. Некоторые из них разместят возле образовательных учреждений. Подобная мера направлена на снижение аварийности на дорогах. Об этом стало известно по итогам заседания профильной комиссии мэрии Воронежа, состоявшегося в четверг, 28 марта.
Кроме того, в течение года в Воронеже разместят 9 новых светофорных объектов и продолжат обновление уже имеющихся с установкой дополнительных бело-лунных секций (сигнал светофора, предупреждающий водителей о том, что нужно уступить дорогу пешеходам при выполнении поворота. — Прим. ред.).
В 2024 году также нанесут горизонтальную дорожную разметку «Вафельница» — она служит для предотвращения образования заторов на перекрестках.
Ранее стало известно, что в центре Воронежа до 15 апреля установят новые дорожные знаки «Пешеходный переход» на улице Революции 1905 года возле дома № 44 по Плехановской.
РИА «Воронеж» также сообщало, что новые дорожные знаки установят у гимназии № 10 на улице Хользунова, 70. Кроме того, возле образовательного учреждения появятся новые светофоры.