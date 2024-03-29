В Воронеже появится 27 новых пешеходных переходов

В 2024 году в областном центре появятся 27 пешеходных переходов, 10 из которых будут приподнятыми. Некоторые из них разместят возле образовательных учреждений. Подобная мера направлена на снижение аварийности на дорогах. Об этом стало известно по итогам заседания профильной комиссии мэрии Воронежа, состоявшегося в четверг, 28 марта.