В Воронежской области с 1 апреля запретят разводить костры

С понедельника, 1 апреля, костры на природе в Воронежской области будут под запретом. С начала будущей недели региональные власти вводят особый противопожарный режим. Напомним, губернатор призвал задуматься о его начале уже с 30 марта из-за прогноза синоптиков о потеплении до 21 градуса. Но оказалось, что в эти выходные любители шашлыков на природе еще могут разводить костер без опасений быть оштрафованными.