В Воронежской области с 1 апреля запретят разводить костры

С понедельника, 1 апреля, костры на природе в Воронежской области будут под запретом. С начала будущей недели региональные власти вводят особый противопожарный режим. Напомним, губернатор призвал задуматься о его начале уже с 30 марта из-за прогноза синоптиков о потеплении до 21 градуса. Но оказалось, что в эти выходные любители шашлыков на природе еще могут разводить костер без опасений быть оштрафованными.
Из постановления о вводе особого противопожарного режима следует, что костры нельзя разводить в лесах, населенных пунктах, на дачах, на железных и автомобильных дорогах и на участках полос отвода электропередач. Кроме того, жителям частных домов рекомендуют очистить территории возле жилых строений от сухой травы.
А командиру войсковой части № 62632, базирующейся в Воронежской области, в постановлении предписывают не допускать бомбометания, утилизации и уничтожения боеприпасов при IV и V классах пожарной опасности.