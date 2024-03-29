Все ледовые переправы в Омской области закрыли

Напомним, что ранее были закрыты ледовые дороги в Большереченском и Черлакском районах. С сегодняшнего дня также запрещено пользоваться остальными семью — «Знаменской», «Усть-Шишовской», «Аксеновской», «Никольской», «Белоярская», «Изюкской» и «Бородинской».