Все ледовые переправы в Омской области закрыли

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Напомним, что ранее были закрыты ледовые дороги в Большереченском и Черлакском районах. С сегодняшнего дня также запрещено пользоваться остальными семью — «Знаменской», «Усть-Шишовской», «Аксеновской», «Никольской», «Белоярская», «Изюкской» и «Бородинской».
Переправы перекрыты, установлены запрещающие знаки. Граждан просят быть внимательными, планировать свои поездки заранее и не выходить на тонкий лёд.
Напомним, что в воскресенье, 31 марта, по прогнозам синоптиков, в регионе днём будет от +1 до +6 градусов.