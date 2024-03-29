В Самаре с 1 апреля начнется запись детей в первый класс

С понедельника, 1 апреля, родители смогут записать детей в первый класс в муниципальные школы Самары. В администрации городе рассказали, что запись в этом году пройдет в два этапа. Первый как раз начнется 1 апреля в 09.00 и завершится 30 июня. В это время родители смогут подать заявления в школу по прописке, а также в лицее и гимназии, которые закреплены за всей Самарой. Кроме того, на первом этапе подать заявление на прием в первый класс могут льготники.