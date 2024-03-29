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В Самаре с 1 апреля начнется запись детей в первый класс

Запись в самарские школы пройдет в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 1 апреля, родители смогут записать детей в первый класс в муниципальные школы Самары. В администрации городе рассказали, что запись в этом году пройдет в два этапа. Первый как раз начнется 1 апреля в 09.00 и завершится 30 июня. В это время родители смогут подать заявления в школу по прописке, а также в лицее и гимназии, которые закреплены за всей Самарой. Кроме того, на первом этапе подать заявление на прием в первый класс могут льготники.

На втором этапе, который начнется с 6 июля и продлится до 5 сентября, подать заявление можно уже в любую школу Самары, если там есть свободные места.

Чтобы записать ребенка в первый класс, можно обратиться в школу лично, отправить документы туда почтой или подать заявление на Госуслугах. Кстати, черновик заявления можно подготовить уже сейчас.

Всего в школы Самары планируют принять 13700 первоклассников. Руководитель департамента Самары Ирина Коковина пообещала, что место в школе получит каждый ребенок.

образование