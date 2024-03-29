В центре Уфы частично перекроют улицы

Перекрытие на указанных улицах будет выполняться по одной полосе движения только в периоды проведения работ: ул. Ленина (от ул. Пушкина до ул. Революционной), ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Аксакова), ул. Коммунистическая (от ул. Дорофеева до ул. Аксакова).