В центре Уфы частично перекроют улицы

Перекрытие на указанных улицах будет выполняться по одной полосе движения только в периоды проведения работ: ул. Ленина (от ул. Пушкина до ул. Революционной), ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Аксакова), ул. Коммунистическая (от ул. Дорофеева до ул. Аксакова).
Перекрытие будет действовать с 29 марта 2024 года по 9 июня 2025 года.
«Ограничения связаны с заменой покрытий тротуаров и переустройством сетей электроснабжения, — сообщили в пресс-службе мэрии. — Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к временным ограничениям и учитывайте перекрытие движения при планировании поездок».