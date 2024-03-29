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В центре Уфы частично перекроют улицы

В центре Уфы частично перекроют улицы. Ограничения показаны на схеме, которая опубликована в пятницу на сайте мэрии.

Источник: соцсети

Перекрытие на указанных улицах будет выполняться по одной полосе движения только в периоды проведения работ: ул. Ленина (от ул. Пушкина до ул. Революционной), ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Аксакова), ул. Коммунистическая (от ул. Дорофеева до ул. Аксакова).

Перекрытие будет действовать с 29 марта 2024 года по 9 июня 2025 года.

«Ограничения связаны с заменой покрытий тротуаров и переустройством сетей электроснабжения, — сообщили в пресс-службе мэрии. — Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к временным ограничениям и учитывайте перекрытие движения при планировании поездок».