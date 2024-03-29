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Бонусные и карты лояльности могут отменить в России

Ростовская область, 29 марта 2024. DON24.RU. В России рассмотрят отмену пластиковых карт лояльности и бонусных. Об этом предупреждают «Известия».

Источник: Don24.ru

«Российский экологический оператор (РЭО) подготовил Концепцию по минимизации образования отходов в РФ, цель которой — снизить объемы захоронения мусора и тем самым сократить его негативное воздействие на окружающую среду… До конца года ее должно утвердить правительство, после чего появится дорожная карта с планом ее реализации», — пишет источник.

Большое внимание в документе уделяется борьбе с пластиковыми отходами. Сейчас они составляют около 50% всех ТКО, и эта цифра будет только расти из-за развития сервисов доставки и маркетплейсов. Утилизируется лишь незначительная доля пластика, остальной загрязняет природу. Так, в Тихом океане из мусора сформировался остров площадью (по разным оценкам) от 680 тысяч до 1,62 млн кв. км. Поэтому в России планируют сокращать долю пластиковых отходов и стимулировать торговлю и общепит отказаться от пластиковых карт лояльности и бонусных.

По подсчетам экспертов, в среднем, у одного россиянина примерно пять скидочных карт. То есть у 10 млн человек — 50 млн карт. Каждая весит около 5 г, следовательно, на руках у 10 млн человек 250 млн кг пластика. Переработать его почти невозможно — этим занимается очень небольшое количество компаний, но они не могут справиться с таким объемом. После окончания срока использования этот пластик отправляется на полигоны.

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