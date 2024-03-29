Бонусные и карты лояльности могут отменить в России

По подсчетам экспертов, в среднем, у одного россиянина примерно пять скидочных карт. То есть у 10 млн человек — 50 млн карт. Каждая весит около 5 г, следовательно, на руках у 10 млн человек 250 млн кг пластика. Переработать его почти невозможно — этим занимается очень небольшое количество компаний, но они не могут справиться с таким объемом. После окончания срока использования этот пластик отправляется на полигоны.