Бонусные и карты лояльности могут отменить в России

«Российский экологический оператор (РЭО) подготовил Концепцию по минимизации образования отходов в РФ, цель которой — снизить объемы захоронения мусора и тем самым сократить его негативное воздействие на окружающую среду… До конца года ее должно утвердить правительство, после чего появится дорожная карта с планом ее реализации», — пишет источник.
Большое внимание в документе уделяется борьбе с пластиковыми отходами. Сейчас они составляют около 50% всех ТКО, и эта цифра будет только расти из-за развития сервисов доставки и маркетплейсов. Утилизируется лишь незначительная доля пластика, остальной загрязняет природу. Так, в Тихом океане из мусора сформировался остров площадью (по разным оценкам) от 680 тысяч до 1,62 млн кв. км. Поэтому в России планируют сокращать долю пластиковых отходов и стимулировать торговлю и общепит отказаться от пластиковых карт лояльности и бонусных.
По подсчетам экспертов, в среднем, у одного россиянина примерно пять скидочных карт. То есть у 10 млн человек — 50 млн карт. Каждая весит около 5 г, следовательно, на руках у 10 млн человек 250 млн кг пластика. Переработать его почти невозможно — этим занимается очень небольшое количество компаний, но они не могут справиться с таким объемом. После окончания срока использования этот пластик отправляется на полигоны.