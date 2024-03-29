Молдова перейдет на новый тип удостоверений личности с 2025 года

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В Молдове будут выдаваться карты нового образца, удостоверяющие личность. Соответствующее постановление во втором чтении одобрил парламент.
Законопроект разработан Агентством государственных услуг с целью приведения национального законодательства в соответствие с европейским, а также в рамках процесса оцифровки госуслуг.
В то же время иностранцам, лицам без гражданства, беженцам и получателям гуманитарной защиты, пребывающим на территории Молдовы, будет выдаваться карта резидента.
Удостоверяющая личность карта станет обязательной для всех граждан Молдовы старше 14 лет. Информация в ней будет дублироваться на румынском и английском языках.
В удостоверении не будут больше указываться данные о постоянном или временном месте жительства, поэтому владельцам карт не придется менять личные документы при переезде.
Карты будут выдаваться с разным сроком действия:
- на четыре года для детей до 7 лет;
- на семь лет для детей и подростков от 7 до 14 лет;
- на десять лет для граждан от 14 до 70 лет;
- на неограниченный срок для людей старше 70 лет.
Удостоверение будет содержать информацию о владельце как в печатном, так и в электронном виде, благодаря чему держатели документов получат более легкий доступ к системе госуслуг в цифровом формате.
Также в перспективе карты нового образца могут быть использованы в качестве проездного документа в странах, которые признают их таковыми. В настоящее время граждане Молдовы могут на основании удостоверения личности путешествовать только в Турцию и на Украину.
Выдавать карты нового типа начнут сразу, как только для этого будут созданы технические условия, но не позднее 31 марта 2025 года.