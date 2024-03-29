Клумбы, качели и гамаки: на Полковой улице появится прогулочный бульвар со световыми конструкциями

В районе Марьина Роща на северо-востоке столицы появится прогулочный бульвар со световыми конструкциями в виде деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Создание общественного пространства входит в проект строительства жилого квартала, в домах которого будет 1442 квартиры. Общая площадь бульвара составит 3,5 тысячи квадратных метров, длина — 155 метров. Для горожан здесь обустроят площадку со световыми конструкциями в виде деревьев, установят деревянные настилы с клумбами, качели и гамаки», — отметил заммэра.
Бульвар протянется через центральную часть строящегося квартала на Полковой улице. Андрей Бочкарев подчеркнул, что инвесторы, реализующие в городе проекты строительства жилых районов, активно участвуют в создании общедоступной и комфортной среды. Благоустройство бульвара, в частности, будет выполнено за счет внебюджетных средств до конца 2025 года. Кроме того, до этого времени планируется завершить строительство первой очереди жилого квартала.
Пешеходное пространство задумано как место притяжения жителей и нового квартала, и всего района в целом для тихого отдыха и работы. Здесь сделают «зеленые кабинеты» — уголки со скамейками, огороженные забором из кустарника.
Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что в проекте особое внимание уделили балансу эстетики и эргономики. Малые архитектурные формы для бульвара выполнят из экологичных материалов — дерева и металла.
«Для мощения пешеходных дорожек планируется использовать каменную крошку, гальку и другие экологичные материалы. Помимо этого, на территории будет размещена фотозона — инсталляция в виде рамки телефона на каменном основании. Арт-объект зафиксирован в опоре в одной точке и висит над землей. В качестве озеленения выбраны фруктовые деревья и белый дерен с красными ветвями. По периметру также высадят ели, сосны, ивы, клены, липы, сирень, иргу, можжевельник», — уточнил Сергей Кузнецов.
Создание прогулочного бульвара входит в проект строительства жилого квартала в районе Марьина Роща по адресу: Полковая улица, владение 1. Сейчас идет строительство его первой очереди. Монолитные конструкции двух зданий готовы на 64 процента. На уровне девятого этажа выведен вертикальный каркас отдельно стоящего корпуса. На уровне четвертого — девятого этажей (в зависимости от секции) выполнена заливка бетона в основание урбан-блока переменной высотности. Завершить возведение монолита планируется в сентябре 2024 года.