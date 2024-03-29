Клумбы, качели и гамаки: на Полковой улице появится прогулочный бульвар со световыми конструкциями

«Для мощения пешеходных дорожек планируется использовать каменную крошку, гальку и другие экологичные материалы. Помимо этого, на территории будет размещена фотозона — инсталляция в виде рамки телефона на каменном основании. Арт-объект зафиксирован в опоре в одной точке и висит над землей. В качестве озеленения выбраны фруктовые деревья и белый дерен с красными ветвями. По периметру также высадят ели, сосны, ивы, клены, липы, сирень, иргу, можжевельник», — уточнил Сергей Кузнецов.