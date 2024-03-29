«Ока» — защитница: ростовчан восхитила смекалка водителя

«Дешевле, чем гараж», «Скоро это будет во всех дворах», «Соседи потом эту “Оку” на руках унесут», «Если б автобусы нормально ходили, не нужно было бы столько машин», «Все гениальное — просто», «Веселый и находчивый», — написали пользователи в комментариях.