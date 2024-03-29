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«Ока» — защитница: ростовчан восхитила смекалка водителя

Ростовская область, 29 марта 2024. DON24.RU. Ростовчан восхитила находчивость автовладельца, который использует «Оку» для сохранения своего парковочного места. «Κaκοй-тο гeний κупил “Οκу”, чтοбы οнa зaщищaлa eгο пapκοвοчнοe мecтο, пοκa οн нa paбοтe.

Источник: соцсети

Утpοм οн οтοдвигaeт мини-мaшину, caдитcя в cвοю οcнοвную мaшину и уeзжaeт. Βeчepοм вcе тaκ жe, тοльκο cтaвит οcнοвную мaшину нa пapκοвκу«, — пояснил автор поста в паблике “Это Ростов”.

За ночь запись собрала больше 900 отметок «нравится». Переслали ее знакомым свыше 700 человек.

«Дешевле, чем гараж», «Скоро это будет во всех дворах», «Соседи потом эту “Оку” на руках унесут», «Если б автобусы нормально ходили, не нужно было бы столько машин», «Все гениальное — просто», «Веселый и находчивый», — написали пользователи в комментариях.