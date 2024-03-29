В Новосибирске несколько скверов, две аллеи и один бульвар получили названия

В Новосибирске девяти озеленённым территориями присвоили официальные наименования. Об этом сообщает портал «Зелёный Новосибирск».
Названия были озвучены 28 марта на заседании комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети планировочной структуры в границах города Новосибирска.
Так, в Калининском районе теперь есть сквер Героев Отечества, а в районе площади Маркса появились скверы «Культуры и чтения “Башня” и “Старая башня”.
Также появились сквер «Семешный» у ДК «Сибтекстильмаш» и сквер имени Юрия Гагарина между 1 и 2 переулками Пархоменко, аллея «Ерестная» вдоль участка улицы Троллейной и бульвар Победы от Троллейной до Волховской.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске начали проектировать сквер памяти Эдуарда Артемьева.