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В Новосибирске несколько скверов, две аллеи и один бульвар получили названия

В городе появился сквер Юрия Гагарина и аллея Василия Шукшина.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске девяти озеленённым территориями присвоили официальные наименования. Об этом сообщает портал «Зелёный Новосибирск».

Названия были озвучены 28 марта на заседании комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети планировочной структуры в границах города Новосибирска.

Так, в Калининском районе теперь есть сквер Героев Отечества, а в районе площади Маркса появились скверы «Культуры и чтения “Башня” и “Старая башня”.

Недалеко от станции метро «Студенческая» можно прогуляться в сквере «Аврора» и по аллее имени Василия Шукшина.

Также появились сквер «Семешный» у ДК «Сибтекстильмаш» и сквер имени Юрия Гагарина между 1 и 2 переулками Пархоменко, аллея «Ерестная» вдоль участка улицы Троллейной и бульвар Победы от Троллейной до Волховской.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске начали проектировать сквер памяти Эдуарда Артемьева.

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