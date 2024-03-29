Москва возглавила обновленный экорейтинг регионов России

Зимний рейтинг рассчитан с новым подходом к оценке. Ранее рейтинг считался автоматически информационно-аналитической системой после пополнения базы данных событиями сезона. При этом учитывались и показатели за предыдущие 15 лет. По мнению экспертного совета, опираться сейчас на эту информацию неверно — в большинстве регионов экологическая ситуация в нулевых годах и на данный момент отличается кардинально. В качестве примера экологи приводят Московскую область, где была проделана серьезная работа, но негативный опыт прошлых лет не давал региону подняться из отстающих.