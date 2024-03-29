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Влюбленная пара из Волгограда приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

24-летняя студентка Александра и 23-летний юрист Антон побывали на популярном телевизионном реалити-шоу «Четыре свадьбы» (16+).

По правилам шоу «Четыре свадьбы» в выпуске 4 невесты приходят на свадьбы друг к другу, где оценивают праздники конкуренток. Потом соперницам они выставляют баллы за свадебное платье, меню на банкете и оформление зала. Главный денежный приз достается победительнице.

28 марта в эфир вышел выпуск, в котором участвовала пара из Волгограда. Как сообщили в пресс-службе федерального телеканала, ребята вместе 3 года, они познакомились в ресторане.
Влюбленные волгоградцы поженились на глазах у тысяч телезрителей. Их тв-свадьба имела бюджет 700 тысяч рублей.

Добавим, что молодожены из Волгограда заняли третье место. Победила пара из города Энгельса.

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