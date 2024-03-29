Влюбленная пара из Волгограда приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

28 марта в эфир вышел выпуск, в котором участвовала пара из Волгограда. Как сообщили в пресс-службе федерального телеканала, ребята вместе 3 года, они познакомились в ресторане.

Влюбленные волгоградцы поженились на глазах у тысяч телезрителей. Их тв-свадьба имела бюджет 700 тысяч рублей.