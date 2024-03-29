В Миассе мать с тремя детьми оказалась прописана в магазине

МИАСС, 29 марта, ФедералПресс. В Миассе мать и ее дети оказались прописаны в продуктовом магазине. Дом на улице Октябрьской, в котором ранее проживала женщина, сгорел 30 лет назад. Статус здания и адрес изменили на «нежилое» и построили магазин. Нового жилья люди так и не получили, а прописка осталась.