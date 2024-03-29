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В Миассе мать с тремя детьми оказалась прописана в магазине

МИАСС, 29 марта, ФедералПресс. В Миассе мать и ее дети оказались прописаны в продуктовом магазине. Дом на улице Октябрьской, в котором ранее проживала женщина, сгорел 30 лет назад. Статус здания и адрес изменили на «нежилое» и построили магазин. Нового жилья люди так и не получили, а прописка осталась.

«Все эти годы, оставшись без дома, женщина добивалась компенсации за сгоревшее жилье. А когда появились дети, их автоматом также прописали в продуктовый магазин», — цитирует ОНФ Челябинской области издание «КП-Челябинск».

Женщина даже разместила шуточное объявление, которым попыталась привлечь внимание администрации города: «Раз можно быть прописанной, значит можно и сдать. Отличный экономвариант: койко-место располагается между мешками с картошкой и коробками с карамельками. Поспал и сразу поел!».

Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что из-за изменений в законодательстве в свидетельстве о рождении ребенка нужно ставить специальный штамп. До этого в документе указывались только гражданство одного и второго родителя и место рождения ребенка.

права человека