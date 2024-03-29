С последствиями снегопада в Свердловской области борется 291 спецмашина

В Свердловской области прошли обильные осадки в виде снега, в том числе мокрого, и дождя. На трассы региона для устранения последствий непогоды выехало более 290 спецмашин. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Среднего Урала.
— На региональных дорогах над устранением последствий непогоды работала 291 единица техники: 212 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 33 автогрейдера, 23 единицы другой техники. Для ликвидации скользкости дорожники израсходовали 6 300 тонн пескосоляной смеси, — передает Департамент информационной политики Свердловской области.
Жители региона могут самостоятельно сообщить о тех участках дороги, которым требуется очистка. По вопросам федеральных трасс следует обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по номеру