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С последствиями снегопада в Свердловской области борется 291 спецмашина

В борьбе с гололедом свердловские дорожники использовали 6,3 тонны пескосоляной смеси.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 75% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области прошли обильные осадки в виде снега, в том числе мокрого, и дождя. На трассы региона для устранения последствий непогоды выехало более 290 спецмашин. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Среднего Урала.

— На региональных дорогах над устранением последствий непогоды работала 291 единица техники: 212 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 33 автогрейдера, 23 единицы другой техники. Для ликвидации скользкости дорожники израсходовали 6 300 тонн пескосоляной смеси, — передает Департамент информационной политики Свердловской области.

Жители региона могут самостоятельно сообщить о тех участках дороги, которым требуется очистка. По вопросам федеральных трасс следует обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по номеру +7 (800) 200−63−06. Что касается региональных трасс, можно связаться с диспетчерами Управления автодорог Свердловской области по номеру +7 (343) 261−79−83. Сообщения о ненадлежащем состоянии улиц Екатеринбурга принимает местная ЕДДС: +7 (343) 304−12−04; +7 (343) 304−12−08.

ЖКХ