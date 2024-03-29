С последствиями снегопада в Свердловской области борется 291 спецмашина

Жители региона могут самостоятельно сообщить о тех участках дороги, которым требуется очистка. По вопросам федеральных трасс следует обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по номеру +7 (800) 200−63−06 . Что касается региональных трасс, можно связаться с диспетчерами Управления автодорог Свердловской области по номеру +7 (343) 261−79−83 . Сообщения о ненадлежащем состоянии улиц Екатеринбурга принимает местная ЕДДС: +7 (343) 304−12−04 ; +7 (343) 304−12−08 .