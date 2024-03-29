Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Предстоящие выходные на Кубани будут относительно теплыми, кофмортной погоды не испортит даже небольшой дождь, который местами по краю прогнозируют синоптики. И в Краснодаре, и на побережье — до 21 градуса тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.