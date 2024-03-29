Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Предстоящие выходные на Кубани будут относительно теплыми, кофмортной погоды не испортит даже небольшой дождь, который местами по краю прогнозируют синоптики. И в Краснодаре, и на побережье — до 21 градуса тепла, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер 4−9 м/с, днем порывы 12−14 м/с. Температура воздуха днем 18…20°. В субботу и воскресенье в кубанской столице без осадков и до 19−21 градусов тепла.
В Краснодарском крае в пятницу переменная облачность. Днем местами дождь. Ветер 4−9 м/с, днем местами порывы 12−14 м/с, в отдельных районах порывы 15 м/с, на Черноморском побережье днем местами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха днем 17…22°, на Азовском побережье 14…19°; в горахднем 7…12°; на Черноморском побережье днем 15…20°.
В выходные в крае переменная облачность. В субботу местами кратковременный дождь, гроза. Местами усилится ветер до 18 м/с. На Черноморском побережье ветер 6−11 м/с, местами порывы в отдельных районах 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°; днем до 21 градуса тепла.