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Главным тренером ХК «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин

Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Источник: БЕЛТА

Главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» станет 48-летний Анвар Гатиятулин. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Клуб достиг договоренности о подписании контракта со специалистом. Сумма не разглашается. Официальная информация о соглашении появится 1 мая.

«В настоящее время ведётся обсуждение условий контракта», — добавили в новосибирском клубе.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кривокрасов и тренеры Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий, Александр Сыроватский, Никита Капкайкин покинут хоккейный клуб «Сибирь». Контракты с ними заканчиваются 30 апреля.