Главным тренером ХК «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин

Главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» станет 48-летний Анвар Гатиятулин. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Клуб достиг договоренности о подписании контракта со специалистом. Сумма не разглашается. Официальная информация о соглашении появится 1 мая.
«В настоящее время ведётся обсуждение условий контракта», — добавили в новосибирском клубе.
Ранее стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кривокрасов и тренеры Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий, Александр Сыроватский, Никита Капкайкин покинут хоккейный клуб «Сибирь». Контракты с ними заканчиваются 30 апреля.