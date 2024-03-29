До +5° потеплеет в Иркутске в субботу

Температура ночью −4,-9°, при прояснении −14,-19°, в горах Нижнеудинского района +1,-4°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах −22,-27°, при прояснении −31,-36°, днем +3,+8°, при облачной погоде −1,-6°, в северных и верхнеленских районах +1,-4°, местами −6,-11°.