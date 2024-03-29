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До +5° потеплеет в Иркутске в субботу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 75% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: НИА Байкал

В Тайшетском районе, ночью в Нижнеудинском, Тулунском районах, в горах Восточного Саяна, днем в Чунском и Братском районах небольшие, местами умеренные осадки.

Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура ночью −4,-9°, при прояснении −14,-19°, в горах Нижнеудинского района +1,-4°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах −22,-27°, при прояснении −31,-36°, днем +3,+8°, при облачной погоде −1,-6°, в северных и верхнеленских районах +1,-4°, местами −6,-11°.

В Иркутске завтра переменная облачность, утром слабый снег, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −5,-7°, днем +3,+5°.