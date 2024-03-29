До +5° потеплеет в Иркутске в субботу

В Тайшетском районе, ночью в Нижнеудинском, Тулунском районах, в горах Восточного Саяна, днем в Чунском и Братском районах небольшие, местами умеренные осадки.
Ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Температура ночью −4,-9°, при прояснении −14,-19°, в горах Нижнеудинского района +1,-4°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах −22,-27°, при прояснении −31,-36°, днем +3,+8°, при облачной погоде −1,-6°, в северных и верхнеленских районах +1,-4°, местами −6,-11°.
В Иркутске завтра переменная облачность, утром слабый снег, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −5,-7°, днем +3,+5°.