Апрель в Самарской области будет теплее обычного

Апрель 2024 года может оказаться теплее обычного. Об этом пишет пресс-служба Приволжского УГМС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.
По прогнозу, температура воздуха в апреле может составить +7,4…+9,8 градусов, что выше среднемноголетних значений на 1,3 градуса. А норма температуры воздуха на апрель составляет 6,7 градусов.
Серьезных осадков самарские синоптики в апреле не прогнозируют. Их уровень должен быть примерно равен норме в 34 миллиметра. Но на юго-востоке Самарской области дождей может быть больше, чем обычно.