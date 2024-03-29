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Апрель в Самарской области будет теплее обычного

Средняя температура воздуха в Самарской области составит +7,4…+9,8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 75% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Апрель 2024 года может оказаться теплее обычного. Об этом пишет пресс-служба Приволжского УГМС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

По прогнозу, температура воздуха в апреле может составить +7,4…+9,8 градусов, что выше среднемноголетних значений на 1,3 градуса. А норма температуры воздуха на апрель составляет 6,7 градусов.

Серьезных осадков самарские синоптики в апреле не прогнозируют. Их уровень должен быть примерно равен норме в 34 миллиметра. Но на юго-востоке Самарской области дождей может быть больше, чем обычно.