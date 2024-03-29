Дожди прекратятся, ночью будет холодно. Узгидромет сообщил о погоде на выходных

В выходные дни в большинстве регионов республики дожди прекратятся, местами они пройдут только по областям Ферганской долины.
Температура воздуха сегодня днем сохраняется в пределах 8−13 градусов тепла. В выходные дни — начнет постепенно повышаться. В воскресенье воздух прогреется до 14−17 градусов тепла.
Ночная температура будет понижаться — в ночь на воскресенье ожидается 0−5 градусов тепла.
Сегодня местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в выходные ветер будет умеренным.
В предгорных и горных районах
В столице сегодня временами пройдет дождь, на выходных ожидается погода без осадков. Дневная температура сохраняется на уровне 10−12 градусов тепла, в субботу воздух прогреется до 14 градусов, в воскресенье — до 16. Ночью температура понизится до 3−5 градусов тепла.