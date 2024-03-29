Дожди прекратятся, ночью будет холодно. Узгидромет сообщил о погоде на выходных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в большинстве областей республики местами пройдут дожди, в отдельных районах — обильные. По Каракалпакстану и Навоийской области небольшой дождь возможен в первой половине дня, а по регионам Ферганской долины — в вечерние часы. В Хорезмской и Бухарской областях осадков не ожидается.