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Дожди прекратятся, ночью будет холодно. Узгидромет сообщил о погоде на выходных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в большинстве областей республики местами пройдут дожди, в отдельных районах — обильные. По Каракалпакстану и Навоийской области небольшой дождь возможен в первой половине дня, а по регионам Ферганской долины — в вечерние часы. В Хорезмской и Бухарской областях осадков не ожидается.

В выходные дни в большинстве регионов республики дожди прекратятся, местами они пройдут только по областям Ферганской долины.

Температура воздуха сегодня днем сохраняется в пределах 8−13 градусов тепла. В выходные дни — начнет постепенно повышаться. В воскресенье воздух прогреется до 14−17 градусов тепла.

Ночная температура будет понижаться — в ночь на воскресенье ожидается 0−5 градусов тепла.

Сегодня местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в выходные ветер будет умеренным.

В предгорных и горных районах 29—31 марта пройдут дожди, в высокогорьях — снег. Могут сойти сели. В горах сохраняется лавинная опасность.

В столице сегодня временами пройдет дождь, на выходных ожидается погода без осадков. Дневная температура сохраняется на уровне 10−12 градусов тепла, в субботу воздух прогреется до 14 градусов, в воскресенье — до 16. Ночью температура понизится до 3−5 градусов тепла.