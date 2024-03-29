Пермяки могут проголосовать за объекты благоустройства в районах города

В Перми продолжается голосование за приоритетные объекты благоустройства в 2025 году. Онлайн-голосование проходит на сайте 59.gorodsreda.ru и продлится по 30 апреля. Отдать свой голос сможет каждый житель города старше 14 лет.
Проголосовать можно за один из 19 объектов, расположенных в разных районах города. В следующем году благоустроят то общественное пространство, которое наберет наибольшее количество голосов. Как отмечает глава Перми Эдуард Соснин, в этом году их список значительно увеличился.
«Объекты для благоустройства находятся во всех районах города, выбор есть для каждого пермяка. Голосование станет более адресным, люди получат то, что нужно именно им в их районе — будь то парк, сквер, спортивная или детская площадка», — считает глава города.
Он также подчеркнул, что общественное пространство набравшее наибольшее количество голосов, благоустроят уже в следующем году. Пять из них находятся в Свердловском и Кировском районах Перми.
Так, жители Свердловского района смогут выбрать их трех объектов — бульвар в микрорайоне Юбилейный, сквер на ул. Солдатова у дома № 29 В, сквер на ул. Краснополянской, 5. Благоустройство территорий позволит провести озеленение, обустроить детские и спортивные площадки с инклюзивным оборудованием, создать системы навигации.
Председатель ТОС «Яблочкова» Антон Глухов говорит, что сквер на ул. Солдатова очень востребован жителями микрорайона. Здесь постоянно проходят мероприятия, праздники и флешмобы.
В Кировском районе на онлайн-голосование вынесли благоустройство скверов у детсада «Симфония» на ул. Адмирала Ушакова и на ул. Пензенской. По мнению главы районной администрации Михаила Борисова, объекты благоустройства с детскими площадками, дорожно-тропиночными сетями и зонами отдыха смогут стать новыми точками притяжения для жителей микрорайонов.
Пермяки смогут проголосовать не только на сайте 59.gorodsreda.ru, но и с помощью волонтеров в брендированной одежде. Они уже работают в торговых центрах, парках и скверах, на самых проходных улицах во всех районах Перми.