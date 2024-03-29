Школьница из Новосибирска осталась одна с детьми после шоу «Мама в 16»

Школьница из Новосибирска Юлия после родов осталась одна с двумя детьми. Она принимала участие в популярном телепроекте «Мама в 16» (ранее шоу называлось «Беременна в 16»).
В конце программы молодой человек Иван сделал Юле предложение. Однако их совместная жизнь не сложилась после проекта. Об этом девушка рассказала у себя в соцсетях после выхода эпизода.
«Осталась одна с двумя детьми в свои 17 лет», — отметила Юлия.
Она пообещала чуть позже рассказать подробности расставания.
Напомним, что школьница родила близнецов: мальчика назвали Олег, а девочку — София.