Африканская принцесса рассказала, как оказалась в Сибири

Двадцатилетняя Наоми сначала приехала в Москву, поступила в мединститут. После его окончания вышла замуж за красноярца и осталась работать в столице края на четыре года врачом-эндокринологом. Потом переехала жить в Сочи. Спустя 10 месяцев приехала в гости к друзьям в Красноярск и привезла свою книгу «Принцесса Габона». Наоми говорит, что сибиряки очень добрые, они принимают тебя с открытой душой.