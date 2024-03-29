Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Африканская принцесса рассказала, как оказалась в Сибири

Она написала книгу, в которой откровенно описала свою семью и рассказала, почему приехала в Россию.

Источник: Из личного архива

Принцесса Габона Сузи Наоми написала книгу, в которой рассказала, как оказалась в Сибири.

Двадцатилетняя Наоми сначала приехала в Москву, поступила в мединститут. После его окончания вышла замуж за красноярца и осталась работать в столице края на четыре года врачом-эндокринологом. Потом переехала жить в Сочи. Спустя 10 месяцев приехала в гости к друзьям в Красноярск и привезла свою книгу «Принцесса Габона». Наоми говорит, что сибиряки очень добрые, они принимают тебя с открытой душой.

«Приезжаю в Красноярск, как будто к себе домой. Наверное, я была сибирячкой в прошлой жизни», — улыбаясь, говорит принцесса и добавляет, что в любом споре с иностранцами всегда будет за Россию.