В Ростове на 3 км хотят продлить проспект Стачки

Власти Ростова планируют отремонтировать и продлить на 3 км проспект Стачки. Об этом сообщается в документации на сайте администрации.
Объявлены общественные слушания проекта по реконструкции проспекта Стачки от улицы Зорге до переулка Мастерового.
Кроме того, проспект хотят продлить на 3,09 км от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Для строительства новой части дороги потребуется свыше 22,1 га земли.
При этом двигаться по новому участку проспекта Стачки можно будет с максимальной скоростью 80 км/ч, дорога будет четырехполосной и ее оборудуют с двух сторон велодорожками.
Экспозицию изменений на проспекте Стачки можно посмотреть в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова, в администрации Советского района города и в Публичной библиотеке.