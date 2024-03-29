Новосибирские депутаты хотят упростить штрафование тех, кто мусорит на природе

Как сообщил на 43-й сессии глава комисси по экологии Сергей Конько, проблема особенно актуальна в местах неорганизованного отдыха вблизи водоёмов. По словам депутата, сейчас за оставление мусора отдыхающих можно привлечь к ответственности в виде штрафа, однако это возможно только в ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия или проверки. При этом проверка допускается только при наличии сведений о непосредственной угрозе или по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан после согласнования с прокуратурой.