Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские депутаты хотят упростить штрафование тех, кто мусорит на природе

Областные парламентарии обратились в федеральное правительство, чтобы внести изменения в законодательство.

Источник: Минприроды Новосибирской области

Депутаты Заксобрания Новосибирской области решили обратиться в правительство РФ, чтобы упростить процедуру привлечения к административной ответственности граждан, оставляющих мусор на природе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как сообщил на 43-й сессии глава комисси по экологии Сергей Конько, проблема особенно актуальна в местах неорганизованного отдыха вблизи водоёмов. По словам депутата, сейчас за оставление мусора отдыхающих можно привлечь к ответственности в виде штрафа, однако это возможно только в ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия или проверки. При этом проверка допускается только при наличии сведений о непосредственной угрозе или по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан после согласнования с прокуратурой.

В результате, даже если государственный инспектор Минприроды буквально поймал за руку нарушителя, оставившего гору мусора после отдыха, он не может составить протокол об административном правонарушении.

В связи с этим комиссия Заксобрания по экологии сочла необходимым обратиться к руководству страны для обеспечения возможности штрафовать нарушителей за оставление мусора вблизи водных объектов.

В свою очередь, депутат Николай Мочалин назвал более актуальным другое решение экологической комиссии областного парламента — установить в популярных местах отдыха мусорные контейнеры.

«Комиссия вместе с мэрией и Минприроды предлагает оборудовать, организовать эти места отдыха. То есть выявить, где люди чаще всего собираются, и поставить в этих местах контейнеры для сбора мусора. Дать людям возможность отдыхать цивилизованно», — заявил парламентарий.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Надежда Болтенко сохранила пост детского омбудсмена в Новосибирской области.