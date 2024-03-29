Новосибирские депутаты хотят упростить штрафование тех, кто мусорит на природе

Депутаты Заксобрания Новосибирской области решили обратиться в правительство РФ, чтобы упростить процедуру привлечения к административной ответственности граждан, оставляющих мусор на природе. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как сообщил на 43-й сессии глава комисси по экологии Сергей Конько, проблема особенно актуальна в местах неорганизованного отдыха вблизи водоёмов. По словам депутата, сейчас за оставление мусора отдыхающих можно привлечь к ответственности в виде штрафа, однако это возможно только в ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия или проверки. При этом проверка допускается только при наличии сведений о непосредственной угрозе или по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан после согласнования с прокуратурой.
В результате, даже если государственный инспектор Минприроды буквально поймал за руку нарушителя, оставившего гору мусора после отдыха, он не может составить протокол об административном правонарушении.
В связи с этим комиссия Заксобрания по экологии сочла необходимым обратиться к руководству страны для обеспечения возможности штрафовать нарушителей за оставление мусора вблизи водных объектов.
В свою очередь, депутат Николай Мочалин назвал более актуальным другое решение экологической комиссии областного парламента — установить в популярных местах отдыха мусорные контейнеры.
«Комиссия вместе с мэрией и Минприроды предлагает оборудовать, организовать эти места отдыха. То есть выявить, где люди чаще всего собираются, и поставить в этих местах контейнеры для сбора мусора. Дать людям возможность отдыхать цивилизованно», — заявил парламентарий.
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