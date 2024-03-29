Южный Урал в Год семьи расширяет систему мер социальной поддержки

«Мы всегда уделяли большое внимание помощи и поддержке семьям. Это направление считается главным, приоритетным. Президент нашей страны уделяет этому самое пристальное внимание. У нас есть целая система мер поддержки — от беременности до поддержки семей с детьми, многодетных семей. И у нас в регионе есть уникальные формы поддержки. Уверен, что таких дополнительных мер будет еще больше», — подчеркивал глава региона на церемонии открытия Года семьи в Челябинской области.