Прием жителей района имени Лазо в Хабкрае провели руководители ведомств

Жители района смогли задать свои вопросы, как в очном формате, так и по видео-связи. Больше всего их волновали вопросы ЖКХ: обращения с ТКО, отсутствия горячей воды летом. Кроме того, жители смогли задать вопросы, касающиеся транспорта, газификации домов и здравоохранения.