Прием жителей района имени Лазо в Хабкрае провели руководители ведомств

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел выездное расширенное заседание правительства региона в поселке Переяславка района имени Лазо, в рамках которого руководители министерств и ведомств провели личный прием жителей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Жители района смогли задать свои вопросы, как в очном формате, так и по видео-связи. Больше всего их волновали вопросы ЖКХ: обращения с ТКО, отсутствия горячей воды летом. Кроме того, жители смогли задать вопросы, касающиеся транспорта, газификации домов и здравоохранения.
Отмечается, что работа с личными обращениями граждан — одна из приоритетных задач региональных властей.