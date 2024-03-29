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Прием жителей района имени Лазо в Хабкрае провели руководители ведомств

Больше всего жителей региона волновали вопросы ЖКХ.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел выездное расширенное заседание правительства региона в поселке Переяславка района имени Лазо, в рамках которого руководители министерств и ведомств провели личный прием жителей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Жители района смогли задать свои вопросы, как в очном формате, так и по видео-связи. Больше всего их волновали вопросы ЖКХ: обращения с ТКО, отсутствия горячей воды летом. Кроме того, жители смогли задать вопросы, касающиеся транспорта, газификации домов и здравоохранения.

Отмечается, что работа с личными обращениями граждан — одна из приоритетных задач региональных властей.

ЖКХ