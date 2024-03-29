Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Кутском районе ограничат движение автомобилей, чья масса больше 20 тонн

Ограничение начнет действовать с 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

С 29 марта в Усть-Кутском районе ограничивают движение автомобилей на участке дороги Усть-Кут-Уоян на 82 километре. Об этом сообщают в ОГКУ «Дирекция автодорог».

— Ограничение действует на транспорт, чья масса больше 20 тонн. Движение закрыто из-за аварийного состояния путепровода через железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали, — говорят в учреждении.

Кроме того, дирекция автодорог уточняет, что ограничения транспорта свыше 20 тонн будут сняты 1 апреля 2024 года.

В настоящее время на месте установлены информирующие щиты и знаки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что из Иркутска запускают авиарейсы в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.