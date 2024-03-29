В Усть-Кутском районе ограничат движение автомобилей, чья масса больше 20 тонн

С 29 марта в Усть-Кутском районе ограничивают движение автомобилей на участке дороги Усть-Кут-Уоян на 82 километре. Об этом сообщают в ОГКУ «Дирекция автодорог».
— Ограничение действует на транспорт, чья масса больше 20 тонн. Движение закрыто из-за аварийного состояния путепровода через железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали, — говорят в учреждении.
Кроме того, дирекция автодорог уточняет, что ограничения транспорта свыше 20 тонн будут сняты 1 апреля 2024 года.
В настоящее время на месте установлены информирующие щиты и знаки.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что из Иркутска запускают авиарейсы в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.