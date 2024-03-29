Востребованный автобус Челябинск — Копейск изменит график и маршрут

«Маршрут будет следовать по улицам: Сутягина, Ленина, Калинина, проспект Славы, Карла Маркса, Гольца, проспект Победы, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Свободы», — сообщили в Областной службе перевозчика.
На линии будут выходить автобусы малого класса. Первый выйдет на маршрут в 5:50 утра. Последний рейс будет совершен с 22:00. В течение дня автобус интервал движения будет составлять от 7 до 14 минут.
У пассажиров появится возможность платить за проезд картой. За перемещением по городу теперь возможно следить по онлайн-картам.
С 1 ноября автобусы планируют заменить на автобусы среднего класса улучшенной комфортности.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске с 1 апреля приостанавливают работу автобусы № 35, следующий от Приборостроителей до Новосинеглазово, и № 40, курсирующий от поселка АМЗ до Братьев Кашириных.