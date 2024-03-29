Стали известны даты репетиций Парада Победы Волгограде в 2024 году

За звуковое обслуживание репетиций и парада готовы заплатить 600 тысяч рублей. Оборудование на главной городской площади должны установить не позднее чем за 2 часа до начала тренировок и парада. А вот точное время и место событий исполнителю сообщат не позднее, чем за день до начала.