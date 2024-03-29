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Стали известны даты репетиций Парада Победы Волгограде в 2024 году

Даты репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Волгограде опубликованы.

Стали известны даты проведения репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Волгограде, которые пройдут на площади Павших Борцов. Их обозначили в закупке на оказание услуг по звуковому обеспечению тренировок и парадов частей Волгоградского гарнизона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно документу, во время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Павших Борцов в Волгограде пройдут три трехчасовых репетиции Парада Победы. 1 мая и 3 мая 2024 будут обычные тренировки, 7 мая — генеральная репетиция. 9 мая 2024 пройдет сам парад, он традиционно начнется в 10 утра. Так что у волгоградцев есть возможность посмотреть на марш парадных расчетов и военной техники на первых майских праздниках.

За звуковое обслуживание репетиций и парада готовы заплатить 600 тысяч рублей. Оборудование на главной городской площади должны установить не позднее чем за 2 часа до начала тренировок и парада. А вот точное время и место событий исполнителю сообщат не позднее, чем за день до начала.