Шесть пожарных машин съехались к новосибирской ТЭЦ на Первомайке

Жители Первомайского района заметили у ТЭЦ шесть пожарных машин. Их обеспокоило увиденное. КП-Новосибирск выяснила, что произошло.
— На ТЭЦ по улице Одоевского 10/1 проходит пожарно-тактическое учение МЧС России. Повода для беспокойства нет, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что антитеррористические учения провели на новосибирской ТЭЦ-5. Тогда учения в учениях приняли участие полицейские, пограничники, сотрудники подразделений ТЭЦ-5, а также МЧС, УФСБ и Росгвардии.