Шесть пожарных машин съехались к новосибирской ТЭЦ на Первомайке

Ранее КП-Новосибирск писала, что антитеррористические учения провели на новосибирской ТЭЦ-5. Тогда учения в учениях приняли участие полицейские, пограничники, сотрудники подразделений ТЭЦ-5, а также МЧС, УФСБ и Росгвардии.