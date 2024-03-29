Какие изменения ждут школы Узбекистана — подробности

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию и повышению качества школьного образования, сообщает пресс-служба президента.
В Стратегии «Узбекистан — 2030» реформы образовательной системы определены в качестве приоритетной задачи. В республике действуют 14 Президентских школ, 9 школ творчества и 182 специализированные школы.
Исходя из опыта прошлых лет и современных требований, планируется совершенствование направлений этих учебных заведений.
«В частности, в специализированной школе имени Мирзо Улугбека предлагается внедрить в порядке эксперимента инженерные программы в сотрудничестве с Мюнхенским техническим университетом. Эта программа будет интегрирована с программой Университета “Новый Узбекистан”, и ученики, набравшие достаточно “кредитов” в школе, смогут продолжить обучение на втором курсе университета», — говорится в сообщении.
Для широкого использования возможностей высококвалифицированных педагогов при Агентстве Президентских образовательных учреждений создадут общественные «ученые советы». Их будут привлекать к разработке учебных программ, совершенствованию системы оценки, повышению профессионального мастерства учителей.
Также президенту озвучили планы внедрения преподавания на английском языке в 14 школах с начала следующего учебного года и строительства 8 новых специализированных школ в 2025—2026 годах.
Также главе республики представили предложения, касающиеся школ творчества: там организуют мастер-классы с участием известных писателей и общественных деятелей. Будет налажено издание творческих работ учащихся за счет Союза писателей. Предусмотрено и проведение различных конкурсов для поддержки талантливой молодежи.
Как отмечалось, в улучшении качества образования важную роль играют предметные олимпиады. В связи с этим, предлагается создать Центр подготовки учащихся к предметным олимпиадам. В него будут привлекать ведущих ученых и иностранных специалистов, каждый учащийся будет целенаправленно готовиться по индивидуальной программе развития.
Исходя из итоговых результатов участия в международных олимпиадах, внедрят систему поощрения лидера национальной команды. Кроме того, создается единый календарь олимпиад и система подготовки, охватывающая все предметные олимпиады. В программу тренировок добавят дополнительные психологические тренинги и совместные сборы с другими командами.
Также речь шла о внедрении прозрачной и объективной системы оценки знаний учащихся. В настоящее время оценка знаний в разных школах республики отличается, как и уровень вопросов в экзаменационных листах, между тем, в соответствии с требованиями международной тестологии, все варианты вопросов должны быть одинаковой степени сложности.
Поэтому предлагается оценивать знания учащихся на выпускных экзаменах в школе на основе единых контрольных материалов. Экзаменационные задания переведут в письменную и практическую формы, введут процедуру проверки ответов через специальную платформу, вопросы будут регулярно обновлять.
«Еще одно важное нововведение — на выпускных экзаменах в школе будет предоставлена возможность выбора предмета, соответствующего вступительным испытаниям в высшие учебные заведения», — говорится в сообщении.
Мирзиёев дал указания по выводу системы общего среднего образования на новый уровень и гармонизации ее с высшим образованием.
Для формирования любви к искусству у молодого поколения начиная со школы, предлагается в учебные программы школ творчества вместо предмета «Изобразительное искусство и черчение» включить предмет «Искусство», охватывающий не только рисование, но и живопись, ремесленничество, кинематографию, скульптуру и дизайн.
Отмечалась важность взаимодействия вузовских структур, ответственных за вопросы культуры, с Министерством культуры, доведения до молодежи наследия искусства макома, бахши и театра.
В планах — создание ансамблей при крупных предприятиях и кластерах, организация концертов и дней культуры в махаллях и школах.