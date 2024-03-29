Какие изменения ждут школы Узбекистана — подробности

Также речь шла о внедрении прозрачной и объективной системы оценки знаний учащихся. В настоящее время оценка знаний в разных школах республики отличается, как и уровень вопросов в экзаменационных листах, между тем, в соответствии с требованиями международной тестологии, все варианты вопросов должны быть одинаковой степени сложности.