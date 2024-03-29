Детский хор из Молдовы не пропускают из Беларуси в ЕС

«Мы сутки пытаемся выехать из Беларуси. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила. Существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Беларуси», — заявила Барабанщикова в Facebook*.
По ее словам, посольство Молдовы посоветовало им проехать через Литву. «С границы Литвы нас возвращают обратно в Беларусь», — добавила она.
Барабанщикова также отметила, что молдовская миссия из Минска была на таможне до 3 часов ночи. «Нас только что отправили обратно, обещав, что ждут какие-то разрешения. В отказе фигурируют слова, что наш коллектив представляет угрозу для Литвы», — добавила она.
Глава хора уточнила, что хор пытается выехать из Беларуси уже сутки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.