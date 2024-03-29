Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский хор из Молдовы не пропускают из Беларуси в ЕС

Автобус с участниками детской хоровой студии «Рапсодия» не может вернуться с гастролей в Беларуси, так как его не пропускают через свою границу Польша и Литва, сообщила руководитель коллектива Наталья Барабанщикова.

Источник: Смартпресс

«Мы сутки пытаемся выехать из Беларуси. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила. Существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Беларуси», — заявила Барабанщикова в Facebook*.

По ее словам, посольство Молдовы посоветовало им проехать через Литву. «С границы Литвы нас возвращают обратно в Беларусь», — добавила она.

Барабанщикова также отметила, что молдовская миссия из Минска была на таможне до 3 часов ночи. «Нас только что отправили обратно, обещав, что ждут какие-то разрешения. В отказе фигурируют слова, что наш коллектив представляет угрозу для Литвы», — добавила она.

Глава хора уточнила, что хор пытается выехать из Беларуси уже сутки.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.