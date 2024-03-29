Детский хор из Молдовы не пропускают из Беларуси в ЕС

«Мы сутки пытаемся выехать из Беларуси. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила. Существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Беларуси», — заявила Барабанщикова в Facebook*.