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Большие выходные ждут белорусов в мае 2024 года

Белорусам сказали про большие выходные в мае 2024.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали про шесть выходных в мае 2024 года, которые ждут белорусов.

В ведомстве напомнили, что в мае белорусы будут отмечать два государственных праздника. Это Праздник труда 1 мая, а также День Победы 9 мая. Кроме того, в последний месяц весны белорусов ждут большие выходные, когда будут отдыхать четыре дня подряд. Речь идет про 11, 12, 13, 14 мая. Так вышло по той причине, что в 2024 году на вторник, 14 мая, выпала Радуница. К слову, ставший нерабочим понедельник, 13 мая, перенесли на субботу, 18 мая.