Большие выходные ждут белорусов в мае 2024 года

В ведомстве напомнили, что в мае белорусы будут отмечать два государственных праздника. Это Праздник труда 1 мая, а также День Победы 9 мая. Кроме того, в последний месяц весны белорусов ждут большие выходные, когда будут отдыхать четыре дня подряд. Речь идет про 11, 12, 13, 14 мая. Так вышло по той причине, что в 2024 году на вторник, 14 мая, выпала Радуница. К слову, ставший нерабочим понедельник, 13 мая, перенесли на субботу, 18 мая.