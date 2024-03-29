В Волгоград со дня на день привезут трамваи модели «Львенок»

Из Санкт-Петербурга в Волгоград отправили 62 вагона трамваев модели «Львенок». Перед отправкой они прошли обкатку, преодолев около 10 километров. По прибытии на место транспорт еще раз подвергнут испытаниям прежде, чем его выпустят на линии.