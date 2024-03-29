В Волгоград со дня на день привезут трамваи модели «Львенок»

Из Санкт-Петербурга в Волгоград отправили 62 вагона трамваев модели «Львенок». Перед отправкой они прошли обкатку, преодолев около 10 километров. По прибытии на место транспорт еще раз подвергнут испытаниям прежде, чем его выпустят на линии.
«Львенок» вмещает около 150 пассажиров. Низкопольная модель оборудована USB-розетками для зарядки мобильных телефонов и системой климат-контроля, а также механическими аппарелями для маломобильных пассажиров и волгоградцев с детскими колясками, — напоминают в пресс-службе мэрии.
38 вагонов будут работать на линии СТ, 24 направят на обслуживание других маршрутов. Ранее стало известно, что в Волжском сокращают число автобусов из-за дефицита водителей.