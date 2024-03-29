Археологи нашли древние сокровища на месте строительства нефтепровода в Краснодарском крае

Ученые начали работать на месте будущего строительства нефтепровода в районе станицы Марьянской с 2023 года. Работы проводились на площади почти 7 гектаров, и в настоящее время ведутся работы по сохранению и изучению 12 объектов историко-культурного наследия.



Специалисты обнаружили греческую посуду с орнаментами, что указывает на развитие торговли на территории меотского поселения в VI—IV вв. еках до н. э. Также были найдены греческие монеты, использовавшиеся для торговых операций с зерном. Эти находки свидетельствуют о масштабных поставках товаров меотами в греческие колонии.



Исследования артефактов разных эпох позволили получить новые данные о культуре человеческих сообществ, обитавших в степной зоне между реками Доном и Кубанью начиная с V тысячелетия до н. э. Среди найденных артефактов — керамика, монеты, предметы быта и оружие, которые принадлежат ямной и археологическим культурам. Эти находки помогут ученым понять процесс заселения территории между Доном и Кубанью и последовательность смены археологических культур в этом регионе.