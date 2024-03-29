Ученые начали работать на месте будущего строительства нефтепровода в районе станицы Марьянской с 2023 года. Работы проводились на площади почти 7 гектаров, и в настоящее время ведутся работы по сохранению и изучению 12 объектов историко-культурного наследия.
Специалисты обнаружили греческую посуду с орнаментами, что указывает на развитие торговли на территории меотского поселения в
Исследования артефактов разных эпох позволили получить новые данные о культуре человеческих сообществ, обитавших в степной зоне между реками Доном и Кубанью начиная с V тысячелетия до н. э. Среди найденных артефактов — керамика, монеты, предметы быта и оружие, которые принадлежат ямной и археологическим культурам. Эти находки помогут ученым понять процесс заселения территории между Доном и Кубанью и последовательность смены археологических культур в этом регионе.
Археологи нашли древние сокровища на месте строительства нефтепровода в Краснодарском крае
Во время подготовки к строительству нефтепровода в Краснодарском крае обнаружено меотское поселение, где археологи нашли редкую древнегреческую монету, известную как «кизикин». Эти монеты использовались для крупных сделок в древности и были отчеканены в древнегреческом городе Кизик. Кроме того, в зоне раскопок ученые обнаружили другие артефакты, свидетельствующие о том, что меотский поселок процветал в
Ученые начали работать на месте будущего строительства нефтепровода в районе станицы Марьянской с 2023 года. Работы проводились на площади почти 7 гектаров, и в настоящее время ведутся работы по сохранению и изучению 12 объектов историко-культурного наследия.