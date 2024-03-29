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Похолодание до минус 10 градусов идет в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 30 марта — 1 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным метеорологов, обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана. С ними сохраняются осадки преимущественно в виде дождя.

Сильные осадки, в основном дождь, прогнозируются 30 марта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, 31 марта в Восточно-Казахстанской области. Сильные дожди пройдут 30 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, 30—31 марта — в Алматинской области и в области Жетысу.

«На большей части страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 3−10 мороза, днем повышение до 5−13 тепла. В южных и юго-восточных регионах ночные температуры воздуха понизятся до 6 мороза — 2 тепла, днем температура повысится до 5−18 тепла. Лишь на западе прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 1−6 тепла, днем до 13−18 тепла», — говорится в сообщении.