Похолодание до минус 10 градусов идет в Казахстан

По данным метеорологов, обширный циклон с центром над Екатеринбургом и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние практически на всю территорию Казахстана. С ними сохраняются осадки преимущественно в виде дождя.