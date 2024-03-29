Уточнить статус рассмотрения дела и узнать дату заседания: с какими вопросами помогает горячая линия московских судов

Для получения информации, связанной с деятельностью московских судов, потребуется сообщить номер дела и сведения об одной из сторон, участвующих в процессе (ФИО гражданского лица или название организации). Если для ответа на вопрос у оператора недостаточно информации или пользователю требуется более подробная консультация, то в рабочее время звонок переведут в канцелярию суда. Если же такой запрос поступил в нерабочее время, оператор сформирует и направит в суд электронное обращение. После получения ответа специалист контакт-центра перезвонит и предоставит нужную информацию.