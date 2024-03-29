Уточнить статус рассмотрения дела и узнать дату заседания: с какими вопросами помогает горячая линия московских судов

В общегородском контакт-центре Москвы работает горячая линия московских судов. Обратиться на нее можно по номеру:
«Начало работы новой горячей линии судов общей юрисдикции города Москвы — один из важных проектов цифровизации судебной системы столицы, о которой в своем ежегодном отчете заявлял Сергей Собянин. Благодаря этому горожанам стало удобнее получать информацию, связанную с работой московских судов. Жителям больше не придется искать номера телефонов нужной канцелярии, а затем тратить свое рабочее время, ожидая ответа на звонок. Кроме того, появление нового канала информирования горожан освобождает сотрудников канцелярий судов от обработки большого количества типовых обращений», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, для операторов горячей линии создали специальную цифровую базу знаний по 364 основным тематикам, связанным с рассмотрением дел в Мосгорсуде и районных судах. Благодаря этому теперь можно оперативно узнать по телефону о статусах рассмотрения дел всех судебных юрисдикций, датах и времени проведения судебных заседаний. Кроме этого, на горячей линии получают консультации о порядке подачи апелляционных жалоб, об участии в судебных процессах в качестве присяжного заседателя и по другим вопросам.
Для получения информации, связанной с деятельностью московских судов, потребуется сообщить номер дела и сведения об одной из сторон, участвующих в процессе (ФИО гражданского лица или название организации). Если для ответа на вопрос у оператора недостаточно информации или пользователю требуется более подробная консультация, то в рабочее время звонок переведут в канцелярию суда. Если же такой запрос поступил в нерабочее время, оператор сформирует и направит в суд электронное обращение. После получения ответа специалист контакт-центра перезвонит и предоставит нужную информацию.
Уточнить статус рассмотрения своего дела, территориальную подсудность, дату, место и время заседания суда москвичи могут онлайн на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
За первые месяцы работы горячая линия приняла около 160 тысяч звонков. Чаще всего в своих обращениях москвичи уточняли статус рассмотрения дела или документа, направленного в районный суд, а также узнавали дату, место и время судебного заседания. Еще горожан интересовало, каким образом можно лично ознакомиться с находящимися в архиве материалами дела или подать документы в суд в электронном виде.
Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года и включает в себя более 70 горячих линий. Ежемесячно в него поступает около пяти миллионов обращений, половину из которых обрабатывает искусственный интеллект. За все время горячие линии контакт-центра приняли более 350 миллионов звонков горожан.
Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на странице.