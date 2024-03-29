Весенний март прощается с Хабаровским краем по-зимнему холодно

Циклон, который пришел к нам на этой неделе, разгулялся в крае и в ближайшие выходные не собирается нас покидать.
— В последние дни марта у нас сохранится неустойчивая погода, в субботу пройдут небольшие осадки, а вот на севере края и на востоке они будут сильные и очень сильные, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В воскресенье мокрый снег продолжится только на севере, но опять же местами он будет сильным. На большей части края усилится ветер до 8−13 метров в секунду, на Охотском побережье, в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах до 19−24 метров.
Температурный фон ночью от 0 до — 7 градусов, на севере местами до −12 градусов. Днем на большей части территории края от 0 до +5 градусов, на юге от +3…+8 градусов.
В Хабаровске в субботу без существенных осадков, ветер юго-западный до 7−12 метров в секунду, ночью температура воздуха −2…-4, днем +4…+6 градусов. В воскресенье 31 марта над городом будет пролегать высотная ложбина облачности с моря, поэтому днем сохранится неустойчивая погода. Днем 30 марта возможен небольшой снег, ветер западный до 9−14 метров в секунду, ночью — 2 …-4, днем +3…+5 градусов.
Что нас ждет в начале апреля? В воскресенье циклон с территории края уйдет, остатки его будут ощущаться только на севере. На большей же части ожидается солнечная погода, ночью столбик термометра поднимется до −1…-6 градусов, дневные температуры повысятся до +7…+15 градусов. В Хабаровске в начале следующей недели днем воздух прогреется до + 3…+5 градусов, а к концу недели до +8…+11. Вот это уже настоящая весна!