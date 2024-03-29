Весенний март прощается с Хабаровским краем по-зимнему холодно

— В последние дни марта у нас сохранится неустойчивая погода, в субботу пройдут небольшие осадки, а вот на севере края и на востоке они будут сильные и очень сильные, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — В воскресенье мокрый снег продолжится только на севере, но опять же местами он будет сильным. На большей части края усилится ветер до 8−13 метров в секунду, на Охотском побережье, в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах до 19−24 метров.