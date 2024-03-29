В Краснодарском крае пропал 10-летний школьник. Что известно на данный момент

Все произошло в поселке Псебай. Школьник Максим Иванченко ушел из дома 28 марта. С тех пор ребенок так и не вернулся. В семье обеспокоились и начали поиски мальчишки. Но не нашли и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.