В Краснодарском крае пропал 10-летний школьник. Что известно на данный момент

В Краснодарском крае продолжаются поиски 10-летнего мальчика. Ребенка сутки ищут в Мостовском районе.
Все произошло в поселке Псебай. Школьник Максим Иванченко ушел из дома 28 марта. С тех пор ребенок так и не вернулся. В семье обеспокоились и начали поиски мальчишки. Но не нашли и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
В настоящее время ребенка продолжают искать.
«Приметы: рост 146 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: светло-коричневая водолазка, желтая ветровка, темно-синие брюки, серые тапки», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
Волонтеры обратились к водителям. Автомобилистов просят просмотреть записи камер видеорегистраторов в поселке начиная с 13:00 28 марта и до настоящего времени. Возможно, Максим попал на них. Кроме того, в поисковом отряде просят отсмотреть камеры видеонаблюдения. Это поможет отследить путь ребенка.
Всех, кто видел Максима Иванченко или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8 (800)700−54−52 либо по номерам 8 (966)794−74−73, 8 (918)431−83−30.